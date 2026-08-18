Naast de scherpste aanbiedingen vind je bij Belsimpel ook het laatste telecomnieuws. Je vindt hier bijvoorbeeld updates over de nieuwste toestellen, accessoires, technologische doorbraken en de wildste speculaties. Wil je volledig op de hoogte zijn van alle nieuwtjes en de beste deals rondom telefoons, abonnementen en accessoires? Neem dan een kijkje, zodat je precies vindt wat bij je past!
Fairphone heeft de nieuwe Fairphone (Gen. 6+) gelanceerd. Het toestel bouwt voort op de Fairphone (Gen. 6), maar krijgt meer kracht, extra werkgeheugen en de nieuwe kleur Cobalt Blauw. Tegelijk blijft Fairphone trouw aan waar het merk voor staat: smartphones maken die langer meegaan, makkelijker te repareren zijn en met meer aandacht voor mens en planeet worden geproduceerd.
Google lanceert de nieuwe Pixel 11-serie, bestaande uit de Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL en Google Pixel 11 Pro Fold. Met deze generatie bouwt Google verder op de vertrouwde Pixel-ervaring. De toestellen krijgen onder andere een vernieuwd ontwerp, verbeterde camera’s, helderdere schermen en nieuwe slimme functies met Gemini Intelligence. Ook de Google Pixel Watch 5 maakt deel uit van de nieuwe generatie. Daarnaast komt de Pixel Buds Pro 2 beschikbaar in de nieuwe kleur Olive, een stijlvolle groentint die het bestaande kleurenaanbod aanvult.
Google heeft inmiddels bevestigd dat het op 12 augustus een nieuw Made by Google-evenement organiseert. Hoewel het bedrijf nog niet officieel heeft aangekondigd welke toestellen daar worden gepresenteerd, verwachten verschillende bronnen dat de Google Pixel 11-serie centraal staat. Volgens de huidige geruchten bestaat de nieuwe lijn opnieuw uit vier modellen: de Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold. Daarnaast verwachten bronnen dat Google ook de Pixel Watch 5 presenteert en nieuwe kleurvarianten van de Pixel Buds 2a en Pixel Buds Pro 2 laat zien.
Bronnen: Android Planet, Tweakers
Samsung heeft tijdens Galaxy Unpacked de nieuwe Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2 officieel aangekondigd. De nieuwste Galaxy-producten zijn vanaf nu te pre-orderen bij Belsimpel. Dit jaar zet Samsung onder meer in op dunnere ontwerpen, krachtigere prestaties, slimme Galaxy AI-functies en verbeterde camera's. Zo kies je eenvoudiger dan ooit een Galaxy die bij jou past.
Verschillende nieuwssites melden dat Samsung binnenkort een nieuw Galaxy Unpacked-evenement organiseert. Hoewel het bedrijf zelf nog geen officiële datum heeft aangekondigd, wijzen meerdere geruchten erop dat de volgende generatie Galaxy foldables en smartwatches niet lang meer op zich laat wachten. Tijdens het evenement worden naar verwachting de opvolgers van de Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 en de huidige Galaxy Watch-serie gepresenteerd.
Bron: AndroidPlanet
Belsimpel bestaat 20 jaar! Een bijzonder moment, want wat ooit begon als een slim idee van twee Groningse studenten, groeide uit tot een vaste plek voor iedereen die op zoek is naar een telefoon, abonnement, Sim Only of accessoires. Dat vieren we natuurlijk niet alleen. Daarom pakken we 3 weken lang feestelijk uit met unieke verjaardagdeals.
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Op 22 april is het Earth Day: het moment waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het milieu. Fairphone grijpt deze dag aan om hun impactrapport te delen en te laten zien hoe het anders kan in de techwereld. Met duurzame keuzes in ontwerp, materialen en productie, zoals terug te zien in de Fairphone (Gen. 6) en de Fairbuds XL , laat het merk zien dat innovatie en verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Hieronder lees je hoe Fairphone inzet op een eerlijke en circulaire toekomst.
Denk je al een tijdje na over een nieuwe telefoon, abonnement of Sim Only-abonnement? Dan is dit een goed moment om te kijken. Van 23 maart tot en met 5 april is het tijd voor Prijsbrekers bij Belsimpel. In deze periode profiteer je van extra scherpe deals op populaire telefoons, abonnementen en Sim Only-abonnementen.
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Nothing heeft zijn nieuwste producten officieel onthuld: de Nothing Phone (4a), Nothing Phone (4a) Pro en Nothing Headphone (a). Met deze nieuwe introducties zet het merk zijn herkenbare koers voort: opvallend design combineren met krachtige technologie en toegankelijke prijzen.
De nieuwe apparaten bouwen verder op de futuristische ontwerpfilosofie waar Nothing bekend om staat. Transparante elementen, slimme verlichting en krachtige hardware moeten ervoor zorgen dat de producten zich duidelijk onderscheiden van de massa. Of zoals Nothing het zelf zegt: “Built different.”
Het bestellen van de nieuwe Samsung Galaxy S26- en Buds4-series is officieel gestart. Dat betekent dat jij als één van de allereersten de nieuwste Samsung-producten in huis kunt halen en direct profiteert van een exclusief voordeel dat kan oplopen tot maar liefst €1.124,-. Alleen bij Belsimpel ontvang je een persoonlijke kortingscode waarmee je jouw nieuwe toestel of oordopjes extra voordelig bestelt.
Nothing presenteert op 5 maart officieel de nieuwe Nothing Phone (4a). De populaire a-serie krijgt daarmee een opvolger die opnieuw inzet op stijl, gebruiksgemak en een scherpe prijs. Het iconische, transparante design waar Nothing om bekendstaat lijkt weer van de partij. Wil je niets missen van deze lancering? Bekijk dan alvast de Nothing-pagina op https://www.belsimpel.nl/nothing, schrijf je in en blijf op de hoogte!
De Google Pixel 10a is officieel aangekondigd en je bestelt ‘m nu als eerste bij Belsimpel. Wie snel is, profiteert tijdelijk van een scherpe deal in combinatie met Ben, met een maximale korting tot wel €378,- op alle kleuren in de 128GB-variant. Zo haal je premium Pixel-technologie in huis voor een verrassend lage prijs. Zo stap je voordelig over naar de nieuwste Pixel én geef je je oude toestel een tweede leven. Slim geregeld. Wacht niet te lang, want een pre-orderdeal als deze is tijdelijk. Bekijk direct de Pixel 10a en alle varianten via Belsimpel!
De opvolgers van de Samsung Galaxy S25-serie komen eraan. Volgens betrouwbare bronnen kondigt Samsung de nieuwe Galaxy S-serie waarschijnlijk op 25 februari aan. Verwacht krachtige upgrades, slimme AI-functies en een vernieuwd design. Wil je als eerste profiteren? Schrijf je gratis in via de Samsung-pagina! Zo ontvang je persoonlijke korting, €200 opslagvoordeel en €30,- cashback op de nieuwe Samsung Galaxy S-serie bij Belsimpel.
Bronnen: AndroidPlanet, TechRadar, Bright
Er is steeds meer informatie uit over de Google Pixel 10a, de volgende betaalbare smartphone van Google. Volgens geruchten verschijnt het toestel binnenkort, mogelijk al in februari. Google heeft dit zelf nog niet officieel bevestigd, maar verschillende nieuwssites verwachten dat de Pixel 10a opnieuw een goedkoper alternatief wordt voor de Pixel 10-serie.
Bronnen: AndroidPlanet, TechRadar
Of je nu toe bent aan een nieuwe smartphone, je bundel slimmer wilt regelen met Sim Only, of eindelijk die accessoires wilt scoren: van 19 januari tot en met 8 februari scoor je écht bizar scherpe deals. Alle acties vind je terug op onze dealspagina!
Het is weer zover: Black Friday staat voor de deur! Bij Belsimpel vind je flinke kortingen op smartphones, abonnementen en accessoires, perfect voor de feestdagen. Black Friday 2025 valt op vrijdag 28 november, maar onze deals starten eerder zodat jij ruim de tijd hebt om de beste Black Friday aanbiedingen te scoren. Bekijk de beste deals op onze deals pagina.
Tijd voor een smartphone-upgrade? Samsung maakt het dit seizoen extra aantrekkelijk met de Samsung Galaxy S25-serie toestellen die zeer slim, snel en vloeiend zijn. Of je nu kiest voor de Galaxy S25, Galaxy S25+ of het vlaggenschip Galaxy S25 Ultra, je krijgt premium prestaties voor een scherpe prijs. Ontdek nu welke uitvoering het beste bij jou past.
Het is eindelijk zover! De Bizarre Belsimpel Dagen zijn van start gegaan. Tot en met zondag 5 oktober kun je genieten van geweldige aanbiedingen op smartphones, abonnementen en accessoires. Alle acties zijn te vinden op onze speciale pagina voor de Bizarre Belsimpel Dagen. Hier presenteren we de beste deals voor jou.
Apple heeft op dinsdag 9 september 2025 tijdens het live-event de gloednieuwe iPhone 17-serie gepresenteerd, bestaande uit de iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. Iedere uitvoering biedt unieke verbeteringen, van slank design tot ongeëvenaarde prestaties.