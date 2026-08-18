Denk je al een tijdje na over een nieuwe telefoon, abonnement of Sim Only-abonnement? Dan is dit een goed moment om te kijken. Van 23 maart tot en met 5 april is het tijd voor Prijsbrekers bij Belsimpel. In deze periode profiteer je van extra scherpe deals op populaire telefoons, abonnementen en Sim Only-abonnementen.

Soms weet je al ongeveer wat je wilt, maar wacht je nog even op een deal die goed voelt. Met Prijsbrekers maken we dat moment net wat makkelijker. Je vindt tijdelijk extra voordeel op onze dealspagina!